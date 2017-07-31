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Ряд улиц закроют для всех видов транспорта из-за Флоры-2017

31 июля 2017, 14:10
Временное ограничение.

Одним из самых посещаемых мест в рамках празднования Дня города для омичей является выставка «Флора». Напомним, что главная Флора пройдет с 4 по 8 августа на привычном для горожан месте – территории скверов «Выставочный», «Воскресенский» и по набережной Тухачевского.

На основании этого, на определенное время в период с 4 по 8 августа будет запрещено движение по ряду омских улиц, сообщает пресс-служба Государственной автоинспекции по Омской области.

Пятница, 4 августа: перекрытие движения с 11 до 17 часов.
В список улиц включены: улица Спартаковская (на участке от Голикова до Партизанской), улица Партизанская (участок от Некрасова до Таубе), улица Достоевского (от улицы Партизанской до улицы Победы).

Суббота-вторник, 5-8 августа: движение перекроют с 10 до 20 часов – по улице Достоевского (участок Партизанской до улицы Победы), по улице Партизанской (участок от Спартаковской до Таубе).

В дополнение: парковковаться в местах проведения цветочных мероприятий запрещается.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям: внимательно следовать всем изменениям, внесенным в организацию движения в период с 4 по 8 августа на указанных улицах, придерживаться информационных щитов и дорожных знаков ради безопасности дорожного движения как самих автовладельцев, так и обыкновенных пешеходов.

Фото: Флора-2016
Источник: ИА "Город55"

#Новости#Авто#Общество#Город
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