Ряд улиц закроют для всех видов транспорта из-за Флоры-2017

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям: внимательно следовать всем изменениям, внесенным в организацию движения в период с 4 по 8 августа на указанных улицах, придерживаться информационных щитов и дорожных знаков ради безопасности дорожного движения как самих автовладельцев, так и обыкновенных пешеходов.