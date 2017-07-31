Проблема с кредитом? Обращайтесь в банк, советуют эксперты

«Если у заемщика возникли сложности с платежами по кредиту, нужно прежде всего обратиться в банк, который выдал кредит. В большинстве случаев кредитные организации идут навстречу добросовестным клиентам, и есть несколько способов решения проблемы, - сказал в интервью изданию
- Сейчас, например, благодаря снижению ключевой ставки банки нередко предлагают реструктуризацию (рефинансирование) кредитов, одновременно уменьшая и для себя риски просрочки и невозврата этих кредитов. Надо внимательно изучать предложения банков, чтобы при рефинансировании старых долгов общая сумма новых не увеличилась. Поскольку бывает и так, что реальные условия, предложенные заемщику, расходятся с теми, которые банк рекламирует, предлагая реструктуризацию, и в Банк России поступают жалобы на этот счет».
По словам М. Мамуты, важно внимательно читать договор и обращать внимание на пакеты дополнительных услуг. А в случае, если рефинансирование предлагает некая посредническая компания (как правило, не поднадзорная Банку России), есть и риск мошенничества. Здесь заемщика должно насторожить предложение уплатить взносы или «пошлины» перед рефинансированием.
С банком всегда можно договориться
Если вы не можете платить по кредиту, не стоит доводить ситуацию до крайности. С банком почти всегда можно договориться.
Если заемщик понимает, что не может выплачивать полученный кредит, ему необходимо сразу сообщить об этом кредитору. Не стоит думать, что долг исчезнет сам собой или кредитор забудет о нем: проценты и пени начисляются, долг растет, а кредитная история ухудшается.
По данным омского отделения Сибирского ГУ Банка России на 1 июня 2017 задолженность по кредитам жителей Омского региона составила более 133 миллиардов рублей - сообщили в Омском отделении Сибирского ГУ Банка России редакции ИА «Город55».
«Услуга «Кредитные каникулы» в нашем банке позволяет пропустить один любой плановый платеж (основной долг + проценты + комиссия за страхование) в течение действия кредитного договора. Пропущенный платеж сдвигается на следующий период с одновременным увеличением срока кредита. График пересчитывается без изменения аннуитета. Новый график платежей выдается клиенту в офисе банка», - сообщили ИА «Город55» в одном из омских банков.
Для снижения долговой нагрузки существуют разные способы, например:
• снижение процентной ставки,
• увеличение срока выплаты,
• потребительский кредит на рефинансирование. Продукт дает возможность объединить до 5-ти кредитов в один, снизив тем самым процентную ставку и размер ежемесячного платежа».
Как договориться с банком по поводу непосильного кредита
Во-первых, это отсрочка платежа на несколько месяцев. Банк не обязан соглашаться на отсрочку, но если человек много лет был клиентом банка, исправно платил, имеет хорошую кредитную историю, то банк понимает обстоятельства, видит, что заемщик не мошенник, и, возможно, пойдет навстречу. Однако надо помнить, что такая отсрочка увеличит суммы следующих платежей, и, если за это время должник не поправит финансовую ситуацию и не начнет платить, банк, скорее всего, повторно на уступки не пойдет.
Второй вариант – это реструктуризация долга. Она подразумевает пересмотр условий кредита для уменьшения платежей. Чаще всего платеж уменьшается за счет увеличения срока кредита, например, с 3 до 5 или с 5 до 7 лет. Но при этом банк не станет, конечно же, растягивать двухлетний кредит на 20 лет.
Могут быть и другие варианты изменения условий кредитного договора: все зависит от банка. Например, предоставление льготного периода, когда в течение определенного времени заемщик будет выплачивать только проценты или, наоборот, только основной долг. Или уменьшенные платежи - например, в ближайшие 2 месяца должник будет выплачивать только половину обычного платежа, а в следующие 2 месяца - по 1,5 обычного платежа.
Для аргументированного разговора с сотрудниками банка нужно собрать все документы, которые могут быть основанием для отсрочки или пересмотра условий.
Важно иметь на руках хотя бы какие-то документы, подтверждающие возникшие сложности. Это могут быть: приказ о сокращении и копия трудовой книжки с соответствующей записью, исковое обращение в суд и заявление о приостановке работы, если работодатель задерживает зарплату, справка об инвалидности и др.
Взять новый кредит для погашения старого – не всегда удачное решение.
— Долг перед одним банком уже есть, поэтому в другом новый кредит могут и не дать либо дадут, но с более высокой процентной ставкой, чем в случае, если бы у заемщика не было задолженности. Если хватать в панике новые кредиты, чтобы оплатить старые, можно увязнуть в долговой яме.
— Впрочем, иногда у банков появляются более выгодные кредитные предложения с более низкими процентными ставками. В этом случае заемщик может сократить свои расходы по кредиту.
— Для этого надо рефинансировать кредит, то есть взять кредит в том же или в любом другом банке с более низкой процентной ставкой (при условии, что такие предложения есть), чтобы погасить свой текущий кредит. Но если заемщик уже задолжал по кредиту, такой ход может и не сработать.
Почему кредит может стать непосильным
О чем еще нужно помнить? Стоит придерживаться самых простых и тем не менее самых важных правил по планированию кредита:
>сумма платежей по кредитам, как правило, не должна превышать 30-35% дохода, при этом остающихся средств должно хватать на прочие обязательные платежи и на жизнь заемщику и членам его семьи;
>«подушка безопасности» должна составлять как минимум 3 месячных дохода заемщика. В случае форс-мажора она выручит хотя бы на время – не стоит пренебрегать страховкой. В случае потери трудоспособности страховая компания погасит (частично или полностью, зависит от условий страхования) задолженность перед банком.
> Законодательство не предусматривает никаких послаблений должнику даже в случае потери кормильца, увольнения или тяжелой болезни. Все риски ложатся на заемщика. Банк может пойти на уступки, но не стоит ожидать прощения кредита или заступничества со стороны государства: кредит придется оплачивать в любом случае.
Если банк отказывает в пересмотре условий, можно обратиться к финансовому омбудсмену
Финансовый омбудсмен не спишет долг, но банк может пойти на уступки и предоставить отсрочку или пересчитает ежемесячные выплаты. Этот механизм работает: только за июнь 2017 года - 95 решенных споров между заемщиками и банками.
Но рассчитывать на помощь финансового омбудсмена можно только в случае, если у банка подписано с ним соглашение о сотрудничестве.
Некоторые заемщики ошибочно полагают, что если банк лишился лицензии, то кредит можно не платить. Но долг не исчезает после банкротства банка – он переходит Агентству по страхованию вкладов, другому банку или организации. Долг выплатить все равно придется, и важно держать руку на пульсе: следить за новостями и не прекращать платить кредит, сохраняя квитанции.
Что грозит неплательщику
Если неплательщик не договаривается с банком, у последнего остается право потребовать деньги через суд. При этом суд может учесть непростую ситуацию должника и назначить щадящие условия погашения кредита (к примеру, гасить долг частями).
Но об изменении условий по кредиту можно самому договориться с банком. А в случае суда на должника лягут еще и судебные издержки (например, банк может заложить в сумму взыскания юридические расходы). Сумма долга при этом возрастет.
Важно помнить и вот о чем.
Если должник не платит и после решения суда, то появятся судебные приставы, которые могут наложить взыскание на банковские счета и ценное имущество. И, если долг превышает 10 тысяч рублей, по решению суда заемщика не выпустят за границу до тех пор, пока он не расплатится.
За разъяснениями и с жалобами на действия кредитной организации можно обратиться в Интернет-приемную Банка России на сайте
Вероятно, что до суда к делу подключатся коллекторы, они будут звонить заемщику и напоминать о долге. Не нужно бояться, ожидать агрессии или насилия. Если коллектор предупреждает, что за просрочку ждет штраф и суд, - это законно. Но, если он угрожает физической расправой и запугивает, надо сразу обращаться в полицию.
Источник: ИА «Город55»