Проблема с кредитом? Обращайтесь в банк, советуют эксперты

Во-первых , это отсрочка платежа на несколько месяцев. Банк не обязан соглашаться на отсрочку, но если человек много лет был клиентом банка, исправно платил, имеет хорошую кредитную историю, то банк понимает обстоятельства, видит, что заемщик не мошенник, и, возможно, пойдет навстречу. Однако надо помнить, что такая отсрочка увеличит суммы следующих платежей, и, если за это время должник не поправит финансовую ситуацию и не начнет платить, банк, скорее всего, повторно на уступки не пойдет.