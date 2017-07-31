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Подросток сбежал из психбольницы в Омске, ищут по всему городу

31 июля 2017, 13:39
Внимание, розыск!

Полиция ведет поиски пропавшего из Клинической психиатрической больницы им. Н.Н. Солодовникова Евгения Жмурова 1999 года рождения.


Молодой человек находился на лечении в диспансерном отделении для детей и подростков и 30 июля отправился на прогулку, после которой не вернулся, сообщили редакции ИА «Город55» в пресс-службе УМВД по Омской области.


На момент ухода, Евгений был одет в синюю футболку в белую полоску, черные шорты с белыми полосками и красной надписью «12» и такой же надписью на черных сланцах. Особые приметы: на вид молодому человеку 17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие.


Как пояснили ИА «Город55» в пресс-службе ведомства, «молодой человек не опасен для общества».


Если вы располагаете информацией о местонахождении Евгения Жмурова, сообщите ее в полицию по телефонам 31-04-04 или «02».

Верхнее фото: иллюстрация
Фото: УМВД России по городу Омску
Источник: ИА «Город55»

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