Подросток сбежал из психбольницы в Омске, ищут по всему городу

Полиция ведет поиски пропавшего из Клинической психиатрической больницы им. Н.Н. Солодовникова Евгения Жмурова 1999 года рождения.
Молодой человек находился на лечении в диспансерном отделении для детей и подростков и 30 июля отправился на прогулку, после которой не вернулся, сообщили редакции ИА «Город55» в пресс-службе УМВД по Омской области.
На момент ухода, Евгений был одет в синюю футболку в белую полоску, черные шорты с белыми полосками и красной надписью «12» и такой же надписью на черных сланцах. Особые приметы: на вид молодому человеку 17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие.
Как пояснили ИА «Город55» в пресс-службе ведомства, «молодой человек не опасен для общества».
Если вы располагаете информацией о местонахождении Евгения Жмурова, сообщите ее в полицию по телефонам 31-04-04 или «02».
Верхнее фото: иллюстрация
Фото: УМВД России по городу Омску
Источник: ИА «Город55»