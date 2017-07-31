Пешеходный полупереход обустроили дорожники в Омске

«Кто-то или забыл дорисовать или сэкономил на краске. В итоге, зебра пешеходного перехода нанесена ровно до половины дороги. А дальше обрывается. Причем, это наблюдается уже не один день. Была надежда, что подъедут, дорисуют, но никто не едет. Вот такой пешеходный полупереход получился»