Пешеходный полупереход обустроили дорожники в Омске

Очевидцы сообщают редакции ИА «Город55» о «пешеходном полупереходе», который они обнаружили в Ленинском округе Омска на проспекте Маркса в районе площади Серова:
«Кто-то или забыл дорисовать или сэкономил на краске. В итоге, зебра пешеходного перехода нанесена ровно до половины дороги. А дальше обрывается. Причем, это наблюдается уже не один день. Была надежда, что подъедут, дорисуют, но никто не едет. Вот такой пешеходный полупереход получился»
Редакция надеется, что если кто-то из дорожных организаций подзабыл дорисовать полоски, то после данной публикации неожиданно вспомнит и доведет дело до логического конца.
Источник: ИА «Город55»