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Опасное сооружение на улице Омска: билбордом по голове

31 июля 2017, 08:18
Обходите стороной.

Огромный рекламный билборд, препятствующий нормальному проходу горожан по тротуару обнаружили накануне читатели ИА «Город55» в самом центре Омска на улице Пушкина (у дома №2А):

«Вопрос только один: какой чиновник подписал разрешение на установку этого чуда? Здоровенный билборд висит на уровне человека со средним ростом.


Высокие люди (от 180 сантиметров) пройти просто не смогут и будут вынуждены обходить по проезжей части. Это летом — а зимой, когда накатают снег и наледь, пройти не сможет никто! А ночью будут случаи травматизма с ударами головой!


Мы специально постояли рядом и пофотографировали. Люди пригибаются в последний момент, потому что совершенно не ожидают, что над тротуаром висит вот такое чудо!»


Редакция ИА «Город55» также поражена увиденным и задаст соответствующие вопросы администрации Центрального округа Омска и мэрии, а также отправит запрос в Роспотребнадзор. Ответы будут опубликованы дополнительно.



Источник: ИА «Город55»

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