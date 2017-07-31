Омские собаки собрали 100 тыс для 11-летнего мальчика на лечение



Максим Реенгард, на лечение которого и пойдут собранные деньги, не смог посетить праздник по объективным причинам, но мальчик заочно поблагодарил всех участников за милосердие и отзывчивость. Как сообщили в «Радуге», на данный момент идет процесс урегулирования визовых формальностей – операцию проведут в Университетской клинике в Германии, в России из-за очень больших рисков тяжелых осложнений делать операцию никто не согласился. Специалистам благотворительного центра осталось собрать еще миллион рублей, чтобы поездка состоялась.