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Омские собаки собрали 100 тыс для 11-летнего мальчика на лечение

31 июля 2017, 12:37
Доброе дело.

В Омске 30 июля прошла уже шестая выставка беспородных собак «Крутой дворянин». Традиционно это мероприятие проводится под девизом «Протяни лапу помощи!», и все собранные средства направляются на лечение тяжелобольного ребенка. В этом году собакам удалось собрать 100 600 рублей для 11-летнего сироты из Омской области.


«Выставку посетило более 300 омичей. Шоу, которое устроили дрессированные собаки, было действительно очень зрелищным – они выполняли команды хозяев, преодолевали препятствия, прыгали через огонь. Костюмированное представление, в котором собаки выступили в образах десантника, Кармен, льва, Бетмена, русалки, парикмахера и хот-дога, как всегда, вызвало много аплодисментов», – рассказал ИА «Город55» специалист Благотворительного центра «Радуга», один из организаторов выставки.


Максим Реенгард, на лечение которого и пойдут собранные деньги, не смог посетить праздник по объективным причинам, но мальчик заочно поблагодарил всех участников за милосердие и отзывчивость. Как сообщили в «Радуге», на данный момент идет процесс урегулирования визовых формальностей – операцию проведут в Университетской клинике в Германии, в России из-за очень больших рисков тяжелых осложнений делать операцию никто не согласился. Специалистам благотворительного центра осталось собрать еще миллион рублей, чтобы поездка состоялась.





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