Омичей ждет сплошная проверка на улицах города

Из-за огромного количества аварий с участием пешеходов, сотрудники областной Госавтоинспекции сегодня, 31 июля, выйдут на улицы города, чтобы провести целевую оперативно-профилактическую операцию «Пешеход».
Основной и главной задачей автоинспекторов в этот день станет разъяснение правил поведения на проезжей части участникам движения, как водителям, так и пешеходам. Цель данного мероприятия – снизить тяжесть последствий от ДТП, в которых страдают пешеходы, а также исключить факты перехода проезжей части в неустановленных местах. «Именно строгое соблюдение ПДД, таких как пересечение проезжей части в установленных для этого местах – основной залог безопасности на дороге», - отмечают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Кроме этого, инспекторы еще раз напоминают, что в темное время суток пешеходам рекомендуется использовать одежду, содержащую светоотражающие элементы – они играют немаловажную роль в предотвращении дорожных аварий, потому что в данном случае пешеход виден водителю на расстоянии более 200 метров.
Источник: ИА "Город55"