Омичей ждет сплошная проверка на улицах города



Основной и главной задачей автоинспекторов в этот день станет разъяснение правил поведения на проезжей части участникам движения, как водителям, так и пешеходам. Цель данного мероприятия – снизить тяжесть последствий от ДТП, в которых страдают пешеходы, а также исключить факты перехода проезжей части в неустановленных местах. «Именно строгое соблюдение ПДД, таких как пересечение проезжей части в установленных для этого местах – основной залог безопасности на дороге», - отмечают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.