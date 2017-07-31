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Омичей ждет сплошная проверка на улицах города

31 июля 2017, 11:15
Рейд ГИБДД.

Из-за огромного количества аварий с участием пешеходов, сотрудники областной Госавтоинспекции сегодня, 31 июля, выйдут на улицы города, чтобы провести целевую оперативно-профилактическую операцию «Пешеход».


Основной и главной задачей автоинспекторов в этот день станет разъяснение правил поведения на проезжей части участникам движения, как водителям, так и пешеходам. Цель данного мероприятия – снизить тяжесть последствий от ДТП, в которых страдают пешеходы, а также исключить факты перехода проезжей части в неустановленных местах. «Именно строгое соблюдение ПДД, таких как пересечение проезжей части в установленных для этого местах – основной залог безопасности на дороге», - отмечают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.


Кроме этого, инспекторы еще раз напоминают, что в темное время суток пешеходам рекомендуется использовать одежду, содержащую светоотражающие элементы – они играют немаловажную роль в предотвращении дорожных аварий, потому что в данном случае пешеход виден водителю на расстоянии более 200 метров.

Источник: ИА "Город55"

#Новости#Общество#Город
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