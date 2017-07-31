Омич жестоко избил ребенка сожительницы: повреждены внутренние органы

Накануне, 30 июля, в больницу был доставлен полуторогодовалый ребенок с закрытой травмой живота и повреждениями внутренних органов.
Проверка установила, что телесные повреждения нанес сожитель матери ребенка, ранее судимый и в этом году освободившийся из заключения 23-летний мужчина. По предварительным данным, фигурант в социальных сетях вступил в перепалку с биологическим отцом несовершеннолетнего и в качестве мести решил «отыграться» на ребенке.
По данному случаю, Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.
Следствию предстоит установить все обстоятельства случившегося, а также провести правовую оценку действий сотрудников органов системы профилактики правонарушений.
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Источник: ИА «Город55»