Омич жестоко избил ребенка сожительницы: повреждены внутренние органы



Проверка установила, что телесные повреждения нанес сожитель матери ребенка, ранее судимый и в этом году освободившийся из заключения 23-летний мужчина. По предварительным данным, фигурант в социальных сетях вступил в перепалку с биологическим отцом несовершеннолетнего и в качестве мести решил «отыграться» на ребенке.