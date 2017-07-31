О картельном сговоре дорожников: заседание УФАС в Омске

- В части остальных доводов, нам требуется время для того, чтобы более подробно с ними ознакомиться, - заявила в заключение председатель комиссии, заместитель руководителя УФАС по Омской области Галина Лаптева. - В связи с чем, комиссия объявляет перерыв до второго числа. В 10 часов утра будет объявлена резолютивная часть.