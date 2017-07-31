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О картельном сговоре дорожников: заседание УФАС в Омске

31 июля 2017, 17:47
Решение пока не принято.

Сегодня, 31 июля, на заседании УФАС РФ по Омской области решено отложить вынесение решения по картельному сговору между подрядными организациями, выполнявшими ремонт дорог в Омске.

Инициатором проверки выступила региональная общественная организация «Оплот». Изначально в заявлении общественников фигурировали восемь подрядчиков, якобы нарушивших закон о конкуренции. По пяти из них Омским УФАС принято решение прекратить дело. Претензии остаются к трем компаниям «СтройТраст», «Автодорсервис», «Континент».

Напомним, 1 ноября прошлого года Омское УФАС возбудило дело в отношении сразу нескольких подрядных организаций, участвовавших в торгах на ремонт городских автодорог. Антимонопольщики рассматривали нарушение части первой, статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции», а именно, предполагали, что подрядчики договорились между собой, ограничив, таким образом, конкуренцию.

На сегодняшнем заседании представители подрядчиков внесли новые возражения, заявили о своей не виновности и попросили прекратить дело, в виду предположительного характера обвинений и отсутствия экономического анализа в выводах УФАС.

На что УФАС возразило, что экономический анализ компаний их специалистами проведен, но оформлен отдельным томом и огласке не подлежит, поскольку документ с грифом для служебного пользования.

- В части остальных доводов, нам требуется время для того, чтобы более подробно с ними ознакомиться, - заявила в заключение председатель комиссии, заместитель руководителя УФАС по Омской области Галина Лаптева. - В связи с чем, комиссия объявляет перерыв до второго числа. В 10 часов утра будет объявлена резолютивная часть.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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