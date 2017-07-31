О картельном сговоре дорожников: заседание УФАС в Омске

Сегодня, 31 июля, на заседании УФАС РФ по Омской области решено отложить вынесение решения по картельному сговору между подрядными организациями, выполнявшими ремонт дорог в Омске.
Инициатором проверки выступила региональная общественная организация «Оплот». Изначально в заявлении общественников фигурировали восемь подрядчиков, якобы нарушивших закон о конкуренции. По пяти из них Омским УФАС принято решение прекратить дело. Претензии остаются к трем компаниям «СтройТраст», «Автодорсервис», «Континент».
Напомним, 1 ноября прошлого года Омское УФАС
На сегодняшнем заседании представители подрядчиков внесли новые возражения, заявили о своей не виновности и попросили прекратить дело, в виду предположительного характера обвинений и отсутствия экономического анализа в выводах УФАС.
На что УФАС возразило, что экономический анализ компаний их специалистами проведен, но оформлен отдельным томом и огласке не подлежит, поскольку документ с грифом для служебного пользования.
- В части остальных доводов, нам требуется время для того, чтобы более подробно с ними ознакомиться, - заявила в заключение председатель комиссии, заместитель руководителя УФАС по Омской области Галина Лаптева. - В связи с чем, комиссия объявляет перерыв до второго числа. В 10 часов утра будет объявлена резолютивная часть.
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Источник: ИА "Город55"