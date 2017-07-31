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Новый закон оставил россиян без дач

31 июля 2017, 11:32
Изменение законодательства.

Накануне, президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Данный закон предусматривает изменение организационно-правовых форм товариществ собственников дачных участков, сообщает kremlin.ru. Дачные товарищества отменяются. Им на смену приходят садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Разница между ними в том, что в садоводческих товариществах можно строить дачные домики, а в огороднических товариществах только хозяйственные постройки.

Дачный домик теперь будет называться – жилым домом, и в нем можно будет легко прописаться. А не так как сейчас – по решению суда.

Кроме того, законом упрощается проведения строительных работ на участке. В частности, чтобы пробурить скважину не требуется большого количества согласований и проведения экспертиз.

Также закон определяет правила расчета взносов в товариществах, цели на которые они могут быть потрачены, ужесточает требования к неплательщикам взносов.

Стоит добавить, что новый закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Помимо этого, для завершения реорганизационных процедур определен переходный период – 5 лет, до 1 января 2024 года.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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