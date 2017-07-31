Новый закон оставил россиян без дач

Данный закон предусматривает изменение организационно-правовых форм товариществ собственников дачных участков, сообщает kremlin.ru . Дачные товарищества отменяются. Им на смену приходят садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Разница между ними в том, что в садоводческих товариществах можно строить дачные домики, а в огороднических товариществах только хозяйственные постройки.