Новый закон оставил россиян без дач

Накануне, президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Данный закон предусматривает изменение организационно-правовых форм товариществ собственников дачных участков, сообщает
Дачный домик теперь будет называться – жилым домом, и в нем можно будет легко прописаться. А не так как сейчас – по решению суда.
Кроме того, законом упрощается проведения строительных работ на участке. В частности, чтобы пробурить скважину не требуется большого количества согласований и проведения экспертиз.
Также закон определяет правила расчета взносов в товариществах, цели на которые они могут быть потрачены, ужесточает требования к неплательщикам взносов.
Стоит добавить, что новый закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Помимо этого, для завершения реорганизационных процедур определен переходный период – 5 лет, до 1 января 2024 года.
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Источник: ИА "Город55"