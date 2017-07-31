К танковым полигонам Рембат-2017 в Омске будут возить каждые 8-20 мин

Ранее ИА «Город55» рассказывал о проведении в Омске Армейских международных игр , которые пройдут на полигоне в районе 14-ого Военного городка в период с 5 по 10 августа. Для удобства зрителей, запустят несколько дополнительных автобусных маршрутов.