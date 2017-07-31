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К танковым полигонам Рембат-2017 в Омске будут возить каждые 8-20 мин

31 июля 2017, 17:19
Запустят три автобусных маршрута.

Ранее ИА «Город55» рассказывал о проведении в Омске Армейских международных игр, которые пройдут на полигоне в районе 14-ого Военного городка в период с 5 по 10 августа. Для удобства зрителей, запустят несколько дополнительных автобусных маршрутов.


На время проведения конкурса «Рембат-2017» с интервалом в 20 минут будут ходить пассажирские автобусы № 117 и 117Н (ул.Лобкова – пос. Новая Станица) и с интервалом 8-10 минут маршрут № 30 (ул. Лобкова – пос. Армейский). На автобусах разместят таблички с надписями «Рембат», сообщает пресс-служба Правительства Омской области.


Напомним, в рамках конкурса «Рембат-2017» команды примут участие в состязаниях по обслуживанию автомобильной техники и бронетанкового вооружения. Торжественное открытие состоится 5 августа в 10 часов. Вход для зрителей свободный.

Фото: mil.ru (Рембат-2016)
Источник: ИА «Город55»

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