К танковым полигонам Рембат-2017 в Омске будут возить каждые 8-20 мин

Ранее ИА «Город55» рассказывал о проведении в Омске
На время проведения конкурса «Рембат-2017» с интервалом в 20 минут будут ходить пассажирские автобусы № 117 и 117Н (ул.Лобкова – пос. Новая Станица) и с интервалом 8-10 минут маршрут № 30 (ул. Лобкова – пос. Армейский). На автобусах разместят таблички с надписями «Рембат», сообщает пресс-служба Правительства Омской области.
Напомним, в рамках конкурса «Рембат-2017» команды примут участие в состязаниях по обслуживанию автомобильной техники и бронетанкового вооружения. Торжественное открытие состоится 5 августа в 10 часов. Вход для зрителей свободный.
Фото: mil.ru (Рембат-2016)
Источник: ИА «Город55»