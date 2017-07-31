Голая девушка прогулялась по мосту мимо автомобильной пробки 18+

Эстафету новостей о «голых людях на улице» продолжает на этот раз Волгоград. Там голая девушка прогулялась средь бела дня по Астраханскому мосту в сторону Ворошиловского района.
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Версий причин столь решительного обнажения несколько: «проиграла спор», «просто загорала», «было жарко». Кстати, в тот день в Волгограде столбик термометра поднялся до отметки в +42.
Но в любом случае, если где-нибудь в Нью-Йорке девушка, как и молодой человек, совершенно спокойно могут прогуляться по городу
Источник: ИА «Город55»