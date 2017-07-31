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Главу омского Креатона будут судить за неуплату налогов на 18 млн

31 июля 2017, 13:08
Дело рассмотрит судья.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело (по статье 199 части 2 пункту «б»), возбужденное в отношении руководителя омской строительной компании «Креатон», передано в Центральный районный суд города Омска, где судья его рассмотрит по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

В ходе расследования данного уголовного дела, установлено, что в течение 2 лет (с 2012 по 2014 гг. – прим.) глава компании подавал в налоговую инспекцию декларации с заведомо ложными сведениями по налогу на добавленную стоимость. В общей сложности омич уклонился от уплаты налогов на сумму 18 миллионов рублей.

Отмечается, что обвиняемый раскаялся в содеянном, полностью признав свою вину, но ущерб, причиненный бюджетной системе России, не возместил. На основании этого, региональная прокуратура заявила еще и гражданский иск в рамках данного уголовного дела. Суд, опираясь на ходатайство следователей, принял решение об аресте имущества руководителя «Креатона».

Фото: иллюстрация

источник: ИА "Город55"

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