Главу омского Креатона будут судить за неуплату налогов на 18 млн

В ходе расследования данного уголовного дела, установлено, что в течение 2 лет (с 2012 по 2014 гг. – прим.) глава компании подавал в налоговую инспекцию декларации с заведомо ложными сведениями по налогу на добавленную стоимость. В общей сложности омич уклонился от уплаты налогов на сумму 18 миллионов рублей.