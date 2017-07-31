«Газпром нефть» увеличила налоговые отчисления в бюджет Омской области

За шесть месяцев 2017 года «Газпром нефть» перечислила в бюджет Омской области на 45% больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение произошло за счет роста налога на прибыль группы компаний «Газпром нефть».
Как отмечают в пресс-службе компании, по объему получаемых от «Газпром нефти» налоговых платежей Омская область сохраняет лидирующие позиции среди субъектов РФ и стабильно занимает 3-е место, уступая только крупнейшим добывающим регионам – Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам.
Что касается совокупного объема налоговых отчислений и социальных инвестиций, то по этому параметру Омская область – на первом месте среди регионов, где компания осуществляет свою деятельность.
Фото: Андрей Кутузов
Источник: ИА "Город55"