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«Газпром нефть» увеличила налоговые отчисления в бюджет Омской области

31 июля 2017, 16:17
«Газпром нефть» увеличила налоговые отчисления в бюджет Омской области

За шесть месяцев 2017 года «Газпром нефть» перечислила в бюджет Омской области на 45% больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение произошло за счет роста налога на прибыль группы компаний «Газпром нефть».

Как отмечают в пресс-службе компании, по объему получаемых от «Газпром нефти» налоговых платежей Омская область сохраняет лидирующие позиции среди субъектов РФ и стабильно занимает 3-е место, уступая только крупнейшим добывающим регионам – Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам.

Что касается совокупного объема налоговых отчислений и социальных инвестиций, то по этому параметру Омская область – на первом месте среди регионов, где компания осуществляет свою деятельность.

Фото: Андрей Кутузов

Источник: ИА "Город55"

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