Город55
ГлавноеВсе новости

Дорогу от Омска до Казахстана отремонтируют за 47 млн рублей

31 июля 2017, 12:06
Объявлен аукцион.

До 15 октября 2017 года планируется отремонтировать участки трассы Омск – Одесское – граница республики Казахстан. Информация о поиске подрядчика появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена проекта 47 миллионов рублей. За эту сумму подрядчик обязан будет уложить более 33,6 тысяч квадратных метров нового дорожного полотна.

Победитель аукциона станет известен 15 августа. Срок окончания работ 15 октября. Заказчик (Управление дорожного хозяйства Омской области) предъявляет требования по гарантийным срокам - шесть лет на основание дорожной одежды, четыре года на верхний асфальтовый слой покрытия.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

#Новости#Главное#Дороги#Общество#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20