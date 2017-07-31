Дорогу от Омска до Казахстана отремонтируют за 47 млн рублей

До 15 октября 2017 года планируется отремонтировать участки трассы Омск – Одесское – граница республики Казахстан. Информация о поиске подрядчика появилась на сайте госзакупок.
Начальная цена проекта 47 миллионов рублей. За эту сумму подрядчик обязан будет уложить более 33,6 тысяч квадратных метров нового дорожного полотна.
Победитель аукциона станет известен 15 августа. Срок окончания работ 15 октября. Заказчик (Управление дорожного хозяйства Омской области) предъявляет требования по гарантийным срокам - шесть лет на основание дорожной одежды, четыре года на верхний асфальтовый слой покрытия.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"