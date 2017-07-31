Дорогу от Омска до Казахстана отремонтируют за 47 млн рублей

Победитель аукциона станет известен 15 августа. Срок окончания работ 15 октября. Заказчик (Управление дорожного хозяйства Омской области) предъявляет требования по гарантийным срокам - шесть лет на основание дорожной одежды, четыре года на верхний асфальтовый слой покрытия.