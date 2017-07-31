Девушка сбита на обочине, водитель с места ДТП скрылся



В отношении водителя ВАЗ-21102 начато административное дело по двум статьям: оставление места ДТП, участником которого он является и управление автомобилем в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.