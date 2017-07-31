Девушка сбита на обочине, водитель с места ДТП скрылся

Накануне вечером в Называевском районе Омской области водитель сбил девушку, которая находилась на обочине и, по предварительным данным, переходить дорогу даже не планировала.
Госавтоинспекция установила, что автомобилем ВАЗ-21102 управлял 25-летний мужчина. Молодой человек не остановился, чтобы оказать пострадавшей необходимую помощь, а скрылся с места происшествия.
Жительница Омской области была госпитализирована в больницу бригадой скорой помощи, вызванной сотрудниками полиции.
В отношении водителя ВАЗ-21102 начато административное дело по двум статьям: оставление места ДТП, участником которого он является и управление автомобилем в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Напомним, что ранее ИА «Город55» сообщал о проведении
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»