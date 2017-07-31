Город55
ГлавноеВсе новости

Девушка сбита на обочине, водитель с места ДТП скрылся

31 июля 2017, 15:44
Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне вечером в Называевском районе Омской области водитель сбил девушку, которая находилась на обочине и, по предварительным данным, переходить дорогу даже не планировала.


Госавтоинспекция установила, что автомобилем ВАЗ-21102 управлял 25-летний мужчина. Молодой человек не остановился, чтобы оказать пострадавшей необходимую помощь, а скрылся с места происшествия.


Жительница Омской области была госпитализирована в больницу бригадой скорой помощи, вызванной сотрудниками полиции.


В отношении водителя ВАЗ-21102 начато административное дело по двум статьям: оставление места ДТП, участником которого он является и управление автомобилем в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.


Напомним, что ранее ИА «Город55» сообщал о проведении профилактической операции на улицах Омска сотрудниками Госавтоинспекции, направленной на снижение тяжести последствий от ДТП с участием пешеходов.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20