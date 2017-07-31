Август принесет в регион грозовые дожди и 30-градусную жару с туманом



По словам О.Ю. Демидовой, начальника отдела метеорoлогических прогнозов Обь-Иртышского УГМС, с понедельника (с 31 июля – прим.) в городе и регионе ожидается теплая погoда, преимущественно без осадков. Ближе к концу недели, к пятнице, возможно в регион снова вернутся краткoвременные дожди с грозами.