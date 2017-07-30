Водитель ВАЗа устроил ДТП с 7 пострадавшими на Левобережье в Омске



За помощью к медикам обратились семь человек: водители обоих автомобилей, два пассажира отечественного авто – мужчины 1992 и 1984 годов рождения, а также пассажиры иномарки – мужчины 1971 и 1994 г.р. и женщина 1971 года рождения.