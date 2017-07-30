Город55
ГлавноеВсе новости

Водитель ВАЗа устроил ДТП с 7 пострадавшими на Левобережье в Омске

30 июля 2017, 09:09
Авария на Ватутина.

О дорожно-транспортном происшествии на Левом берегу, в результате которого семь человек обратились за медпомощью, сообщает пресс-служба регионально инспекции БДД.

Авария произошла накануне в 18:15. По предварительно установленным данным: водитель автомобиля ВАЗ-2114, 36-летний мужчина, двигаясь по улице Ватутина в направлении улицы Дианова, у автозаправочной станции, совершая поворот налево, не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем Nissan, которым управлял 38-летний омич.


За помощью к медикам обратились семь человек: водители обоих автомобилей, два пассажира отечественного авто – мужчины 1992 и 1984 годов рождения, а также пассажиры иномарки – мужчины 1971 и 1994 г.р. и женщина 1971 года рождения.

В настоящее время полиция назначила и проводит проверку для установления всех причин и обстоятельств данного происшествия.

Источник: ИА "Город55"

#Новости#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31