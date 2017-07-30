Водитель ВАЗа устроил ДТП с 7 пострадавшими на Левобережье в Омске

О дорожно-транспортном происшествии на Левом берегу, в результате которого семь человек обратились за медпомощью, сообщает пресс-служба регионально инспекции БДД.
Авария произошла накануне в 18:15. По предварительно установленным данным: водитель автомобиля ВАЗ-2114, 36-летний мужчина, двигаясь по улице Ватутина в направлении улицы Дианова, у автозаправочной станции, совершая поворот налево, не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем Nissan, которым управлял 38-летний омич.
За помощью к медикам обратились семь человек: водители обоих автомобилей, два пассажира отечественного авто – мужчины 1992 и 1984 годов рождения, а также пассажиры иномарки – мужчины 1971 и 1994 г.р. и женщина 1971 года рождения.
В настоящее время полиция назначила и проводит проверку для установления всех причин и обстоятельств данного происшествия.
Источник: ИА "Город55"