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Центр Омска перекроют на три дня для проведения SIM-2017

30 июля 2017, 17:57
Масштабное событие.

В Омске в связи с проведением XXVIII Сибирского международного марафона 4, 5 и 6 августа на ряде улиц будет ограничено движение всех видов транспорта.

Так, в пятницу, 4 августа, с 12:00 до 24:00 из-за завоза и монтажа оборудования будут перекрыты:

- yлица Ленина (oт площади Победы дo улицы Интернациональная, включая Соборную площадь);
- Банковский переулок (oт улицы Певцова дo Соборной площади);
- yлица Тарская (oт улицы Ленина дo улицы Красина);
- yлица Ивана Алексеева (oт Соборной площади дo улицы Красина).

В субботу, 5 августа, будут перекрыты:



В воскресенье, 6 августа, для осуществления демонтажа и вывоза оборудования движение ограничат на тех же улицах, что и 4 августа.

Кроме того, с 20:00 часов 4 августа будет запрещена парковка всех видов транспорта по маршруту проведения Сибирского международного марафона вплоть до окончания мероприятия.


Источник: ИА «Город55»

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