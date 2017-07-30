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Страшная авария у Омска: двое погибших, машины расплющило от удара

30 июля 2017, 19:29
ДТП на трассе Черлак - Омск.

Информация о дорожно-транспортном происшествии на трассе Черлак - Омск поступила в дежурную часть полиции сегодня во второй половине дня.

Предварительно установлено, что водитель а/м «ВАЗ-2114», мужчина 1955 г.р., при движении по трассе в районе 131-го километра вылетел на встречку, где врезался в компактвэн Opel Meriva.


На месте происшествия погибли два человека: водитель «ВАЗа» и пассажирка этого же автомобиля, женщина 1957 г.р. Водитель иномарки доставлен в больницу. Ведется проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.



Источник: ИА «Город55»

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