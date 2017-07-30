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Президент Путин поздравил с Днем ВМФ. Город55 – из Санкт-Петербурга

30 июля 2017, 16:09
Сегодня, 30 июля, в России отмечается День Военно-Морского флота.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге открыл Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба администрации главы государства.


Этот праздник отмечают на всех флотах России – Северном, Тихоокеанском, Балтийском, Черноморском и Каспийском. На протяжении веков Россия славится подвигами российских моряков, статус страны как мощной морской державы завоеван мужеством и отвагой матросов и офицерского состава, а также талантом кораблестроителей, отметил Президент в своей речи на параде в акватории Невы, на внутреннем рейде Кронштадта.


Владимир Путин поблагодарил моряков за готовность и умение решать сложные задачи, за неизменную верность Родине. Отмечается, что военно-морской парад в Санкт-Петербурге в этом году впервые проведен в соответствии с Указом Президента от 27 июля 2017 года. В нем приняли участие моряки всех флотов Российской Федерации, кроме этого состоялся проход кораблей и пролет морской авиации.


Омск

В нашем городе праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-Морского флота России, организованные совместно с региональной общественной организацией «Омское Морское собрание» начались сегодня, 30 июля, на набережной Тухачевского, в районе Омской крепости в 11 часов. С 12 до 15 часов в акватории Иртыша проводились соревнования по водно-моторному спорту. В парке 30-летия ВЛКСМ проходит концертная программа, посвященная Дню ВМФ России.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, 30 июля 2017 год

Фото: собственный корреспондент ИА «Город55»








Верхнее фото: kremlin.ru

Видео: Россия24

Источник: ИА "Город55"

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