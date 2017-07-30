Президент Путин поздравил с Днем ВМФ. Город55 – из Санкт-Петербурга



Владимир Путин поблагодарил моряков за готовность и умение решать сложные задачи, за неизменную верность Родине. Отмечается, что военно-морской парад в Санкт-Петербурге в этом году впервые проведен в соответствии с Указом Президента от 27 июля 2017 года. В нем приняли участие моряки всех флотов Российской Федерации, кроме этого состоялся проход кораблей и пролет морской авиации.