Поиски уехавшего месяц назад на Шевроле Ланос мужчины привели к Иртышу

Управление МВД России по Омской области сообщает, что поиски пропавшего 20 июня омича продолжаются.
Напомним, что Валерий Филиппов уехал из дома, который располагается по адресу улица 4-я Крайняя, на автомобиле Шевроле Ланос и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Еще тогда, в июне, в редакцию ИА «Город55» обратилась знакомая жены пропавшего Филиппова, которая сообщала, что у «
На сегодняшний день оперативникам удалось найти автомобиль, на котором и уехал мужчина в неизвестном направлении – на берегу Иртыша в поселке Новоалександровка Омского района, который, видимо, бросил здесь Филиппов. От автомобиля в сторону города ведет цепочка одиночных следов. Именно в этом направлении сейчас работают сотрудники полиции.
В день пропажи на Валерии была надета футболка и джинсы синего цвета, а также черные туфли. Пропавший 1951 года рождения, рост приблизительно 175 сантиметров, худой, волосы седые, глаза карие. Из особых примет: на правом плече текстовая татуировка.
При обладании любой информации о местонахождении схожего по описаниям и приметам человека, полиция просит сообщать по телефонам: 79-21-93, 24-04-04 или 02.
Источник: ИА "Город55"