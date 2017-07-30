Поиски уехавшего месяц назад на Шевроле Ланос мужчины привели к Иртышу



На сегодняшний день оперативникам удалось найти автомобиль, на котором и уехал мужчина в неизвестном направлении – на берегу Иртыша в поселке Новоалександровка Омского района, который, видимо, бросил здесь Филиппов. От автомобиля в сторону города ведет цепочка одиночных следов. Именно в этом направлении сейчас работают сотрудники полиции.