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Поиски уехавшего месяц назад на Шевроле Ланос мужчины привели к Иртышу

30 июля 2017, 14:54
На берегу обнаружены автомобиль и следы.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что поиски пропавшего 20 июня омича продолжаются.


Напомним, что Валерий Филиппов уехал из дома, который располагается по адресу улица 4-я Крайняя, на автомобиле Шевроле Ланос и до сих пор его местонахождение неизвестно.


Еще тогда, в июне, в редакцию ИА «Город55» обратилась знакомая жены пропавшего Филиппова, которая сообщала, что у «Валерия проблемы со здоровьем - сердце и потеря памяти».


На сегодняшний день оперативникам удалось найти автомобиль, на котором и уехал мужчина в неизвестном направлении – на берегу Иртыша в поселке Новоалександровка Омского района, который, видимо, бросил здесь Филиппов. От автомобиля в сторону города ведет цепочка одиночных следов. Именно в этом направлении сейчас работают сотрудники полиции.


В день пропажи на Валерии была надета футболка и джинсы синего цвета, а также черные туфли. Пропавший 1951 года рождения, рост приблизительно 175 сантиметров, худой, волосы седые, глаза карие. Из особых примет: на правом плече текстовая татуировка.


При обладании любой информации о местонахождении схожего по описаниям и приметам человека, полиция просит сообщать по телефонам: 79-21-93, 24-04-04 или 02.

Источник: ИА "Город55"

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