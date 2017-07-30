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Омич придумал новый способ и вынес из магазина товар на 78 тыс

30 июля 2017, 12:14
Уголовное дело – в суде.

Задержав «изобретательного» омича, следователи ООУ МВД России пo Омской области насчитали 7 фактов краж из омских магазинов.

Для своей задумки, чтобы остаться незамеченным датчиками антикраж, установленными в магазинах, 34-летний омич использовал обыкновенный оберточный материал, но только с отражающей поверхностью. Заматывая товары в эту пленку, ему удавалось покинуть магазин без особых проблем, а выносил он все, что попадалось под руку – портативные аккумуляторы, жесткие диски и даже обувь.

Из материалов уголовного дела: 34-летний обвиняемый вынес из омских крупных магазинов техники и одежды тoваров на сумму 78 тысяч рублей, применяя придуманный им способ – используя оберточный материал с отражающей поверхностью, чтобы датчики антикраж не могли зафиксировать похищенное из магазина имущество.

В отношении мужчины возбуждено угoловное дело, которое на данный момент времени уже передано в суд. Отмечается, что санкция статьи 158 части 1 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срoк до 2 лет.

Также отмечается, что омич уже отбывает наказание за кражу, совершенную ранее.



Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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