Омич придумал новый способ и вынес из магазина товар на 78 тыс

Для своей задумки, чтобы остаться незамеченным датчиками антикраж, установленными в магазинах, 34-летний омич использовал обыкновенный оберточный материал, но только с отражающей поверхностью. Заматывая товары в эту пленку, ему удавалось покинуть магазин без особых проблем, а выносил он все, что попадалось под руку – портативные аккумуляторы, жесткие диски и даже обувь.