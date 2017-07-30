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Интенсивные разряды молний ударили по Омску и региону

30 июля 2017, 11:09
Сообщение очевидцев.

Выдавшийся с утра погожий денек субботы, 29 июля, все же закончился проливными дождями, громом и мощнейшими электрическими разрядами молнии, фотографиями появления последних омичи активно делятся в соцсетях.


Днем, вроде бы, ничего не предвещало и толики того, что произошло вечером в Омске и Омском регионе. Об эффектных вспышках молнии в вечернем небе ИА «Город55» сообщили накануне около 22 часов жители одного из южных районов области:

«Небо в один миг стало багряно-красным, и где-то вдалеке стали бить молнии – сначала совсем маленько, а потом они стали все более отчетливыми и уже устрашающими. На фоне кровавого заката это выглядело довольно эффектно».

Напомним, что в Омске гроза с многочисленными молниями и сильным порывистым ветром началась приблизительно в это же время. Тогда же самые наблюдательные омичи и заметили в небе над городом «воронку торнадо прямо напротив своей лоджии».

Кроме этого, фотографии интенсивной омской грозы отмечены в сообществе vk.com/meteodnevnik, где собираются все факты буйства погоды по всей России.


Также стоит отметить, что предупреждений от МЧС об ухудшении погодных условий 29 и 30 июля не поступало.

Фото: vk.com/1oomestomska
Источник: ИА «Город55»

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