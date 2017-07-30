Автомобиль вылетел на тротуар, сбил мужчину и врезался в киоск в Омске

Сегодня приблизительно в полночь на Космическом проспекте произошло ДТП, в результате которого пострадали трое человек.
Информация об автопроисшествии в Октябрьском округе поступила в дежурную часть ГИБДД ночью 30 июля, около 00:30.
По предварительно установленным данным, выяснилось, что 56-летний водитель Renault Logan, выезжая на главную дорогу с прилегающей территории, в районе дома №56Б по Космическому проспекту, столкнулся с автомобилем ВАЗ-21101, за рулем которого находился 26-летний водитель. После этого, ВАЗ вылетел на тротуар, где сбил пешехода, мужчину 1976 года рождения, а затем врезался в торговый павильон, находящийся рядом.
Помощь медицинских работников потребовалась трем участникам дорожной аварии: водителю и пассажирке отечественного авто, и, соответственно, сбитому пешеходу. Но, пешеход и водитель ВАЗа были отпущены после осмотра медиков, а пассажирку, женщину 1985 г.р., увезла скорая.
Полиция назначила и проводит проверку, в ходе которой инспекторы установят причины и обстоятельства происшествия.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"