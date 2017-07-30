Автомобиль вылетел на тротуар, сбил мужчину и врезался в киоск в Омске



По предварительно установленным данным, выяснилось, что 56-летний водитель Renault Logan, выезжая на главную дорогу с прилегающей территории, в районе дома №56Б по Космическому проспекту, столкнулся с автомобилем ВАЗ-21101, за рулем которого находился 26-летний водитель. После этого, ВАЗ вылетел на тротуар, где сбил пешехода, мужчину 1976 года рождения, а затем врезался в торговый павильон, находящийся рядом.