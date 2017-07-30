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Авангард с Италией, забросив 5 шайб, выявили победителя лишь в ОТ

30 июля 2017, 10:11
Игрового времени хоккеистам не хватило.

Накануне во втором матче межсезонья в немецком Фюссене игроки «Авангарда» одержали победу, однако, чтобы этого достичь, понадобились дополнительные минуты.

На лед в противостояние со сборной Италии «Авангард» вышел в обновленном составе – такое решение принял главный тренер команды Андрей Скабелка, после неудачной игры с «Витязем», сообщает пресс-служба омского хоккейного клуба.

Матч открыли игроки итальянской сборной уже на 2-й минуте, пробив ворота Шилина. Ближе к концу периода, «ястребы», завладев преимуществом и перехватив инициативу, сравняли счет: точная передача Луаты на Кошелева – 1:1. За две минуты до сирены Никита Лисов с передачи Семена Кошелева удвоил преимущество омской команды – 2:1.

Во втором периоде зрители долго не видели заброшенных шайб, но на 33-й минуте итальянцы, воспользовавшись потерей «ястребов», броском со средней дистанции пробили ворота «Авангарда», счет 2:2.

Последняя, третья 20-минутка, завершилась вничью, и лишь в овертайме, под бурные скандирования немецких болельщиков, «ястребам» удалось реализовать преимущество в матче: Кугрышев на высокой скорости, вышел один на один с итальянским голкипером и разобрался с ним – 3:2 в пользу «Авангарда».


Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»

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