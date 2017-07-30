Авангард с Италией, забросив 5 шайб, выявили победителя лишь в ОТ

Последняя, третья 20-минутка, завершилась вничью, и лишь в овертайме, под бурные скандирования немецких болельщиков, «ястребам» удалось реализовать преимущество в матче: Кугрышев на высокой скорости, вышел один на один с итальянским голкипером и разобрался с ним – 3:2 в пользу «Авангарда».