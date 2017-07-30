Авангард с Италией, забросив 5 шайб, выявили победителя лишь в ОТ

Накануне во втором матче межсезонья в немецком Фюссене игроки «Авангарда» одержали победу, однако, чтобы этого достичь, понадобились дополнительные минуты.
На лед в противостояние со сборной Италии «Авангард» вышел в обновленном составе – такое решение принял главный тренер команды Андрей Скабелка, после
Матч открыли игроки итальянской сборной уже на 2-й минуте, пробив ворота Шилина. Ближе к концу периода, «ястребы», завладев преимуществом и перехватив инициативу, сравняли счет: точная передача Луаты на Кошелева – 1:1. За две минуты до сирены Никита Лисов с передачи Семена Кошелева удвоил преимущество омской команды – 2:1.
Во втором периоде зрители долго не видели заброшенных шайб, но на 33-й минуте итальянцы, воспользовавшись потерей «ястребов», броском со средней дистанции пробили ворота «Авангарда», счет 2:2.
Последняя, третья 20-минутка, завершилась вничью, и лишь в овертайме, под бурные скандирования немецких болельщиков, «ястребам» удалось реализовать преимущество в матче: Кугрышев на высокой скорости, вышел один на один с итальянским голкипером и разобрался с ним – 3:2 в пользу «Авангарда».
Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»