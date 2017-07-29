В День Омича автомобиль облили краской и устроили горячие танцы

На 10 часов веселья, радости и смеха погрузился сегодня наш город. Тысячи горожан пришли в парк на Зеленый остров, чтобы отпраздновать День Омича, который проходит в Омске второй год подряд и стали свидетелями выступлений творческих коллективов, поучаствовали в параде собак, прошлись по ремесленным и торговым рядам и просто культурно отдохнули.