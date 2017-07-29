В День Омича автомобиль облили краской и устроили горячие танцы

На 10 часов веселья, радости и смеха погрузился сегодня наш город. Тысячи горожан пришли в парк на Зеленый остров, чтобы отпраздновать День Омича, который проходит в Омске второй год подряд и стали свидетелями выступлений творческих коллективов, поучаствовали в параде собак, прошлись по ремесленным и торговым рядам и просто культурно отдохнули.
Культурно-массовая программа стартовала в 11 часов. Здесь, на Фестивальной площади отметили горожан, которые своим трудом и старанием делают город лучше, то есть внесли заметный вклад в благоустройство города, преобразили свои дворы и улицы.
Надо отметить, что весь парк был разделен на 11 улиц, среди которых Веселая, Ремесленная, 8 Марта, Тимуровский проезд и другие.
В нашем городе живет огромное количество добрых и отзывчивых людей, которые любят домашних животных, поэтому появление на карте праздничных гуляний улицы Зоологической стало вполне естественным.
Владельцы собак самых различных пород предоставили омичам право пообщаться со своими питомцами, погладить их и сфотографироваться с ними на память. Кроме этого, здесь же прошли показательные выступления четвероногих.
В Танцевальном квартале гостям праздника удалось увидеть выступления танцоров самых различных омских школ хип-хоп, брейк-данс, дансхолл, которые приняли участие в полуторачасовом баттле.
Как известно, Омск – многонациональный город, и это еще раз показали на площади Единства, где представители разных народов представили омичам свои национальные игры. К примеру, Центр славянских традиций учил гостей праздника, как правильно играть в лапту, а казахские объединения познакомили с древними играми своего народа.
На тех улицах, где расположились омские мастера домашнего текстиля, сувениров, мыла ручной работы известный в городе визажист Татьяна Жарова создала живую скульптуру Любушки, с которой в дальнейшем делали селфи все желающие.
В общем, сегодня каждый нашел себе занятие по душе на Зеленом острове, скучать было некогда!
Источник: ИА «Город55»