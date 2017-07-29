Пожар у АЗС, огонь охватил цистерну, следят за воздухом в Омске



Пресс-служба ГУ МЧС по Омской области уточняет, что угрозы жилым домам и зданиям не было. В районе пожара усилен контроль за экологической обстановкой. К месту событий направили автомобиль радиационной, химической и биологической разведки. Следили за концентрацией оксида углерода, сероводорода, метана и бензола.