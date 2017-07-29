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Пожар у АЗС, огонь охватил цистерну, следят за воздухом в Омске

29 июля 2017, 19:56
К месту происшествия выехало 10 пожарных расчетов.

Сообщение о пожаре вблизи автозаправочной станции в Омске поступило в дежурную часть МЧС 29 июля около 16 часов. Горел большегрузный автомобиль с цистерной, заполненной отработанным маслом.


К месту происшествия выехало 10 пожарных расчетов. Спасатели начали действовать по двум направлениям: тушить цистерну и защищать автозаправочную станцию. Кроме это, приходилось охлаждать два стоящих рядом транспортных средства.


Пресс-служба ГУ МЧС по Омской области уточняет, что угрозы жилым домам и зданиям не было. В районе пожара усилен контроль за экологической обстановкой. К месту событий направили автомобиль радиационной, химической и биологической разведки. Следили за концентрацией оксида углерода, сероводорода, метана и бензола.


Пожар был полностью ликвидирован до 18 часов 29 июля.



Фото: 55.mchs.gov.ru
Источник: ИА «Город55»

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