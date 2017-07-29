Очевидцы сообщают о большом торнадо в Омске во время ночной грозы

Буквально около часа назад в редакцию ИА «Город55» стали поступать сообщения о внезапно начавшейся в Омске грозе с многочисленными молниями и сильным порывистым ветром.
Наибольшее число всполохов наблюдалось на западе, северо-западе. Грома не было, но небо озарялось множеством молний. Сразу подул порывистый ветер, затем пошел дождь.
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Подтверждения из официальных источников о том, что в Омске во время грозы наблюдался торнадо, нет. Будем надеяться, что это лишь игра теней. Иначе слишком уж большие климатические подвижки произошли в нашем регионе. Не хотелось бы неожиданно оказаться где-нибудь в Оклахоме в коридоре торнадо.
Ранее, напомним, в связи с резким изменением погоды в России, на центральном телевидении заговорили о применении западными странами
Источник: ИА «Город55»