Очевидцы сообщают о большом торнадо в Омске во время ночной грозы

Фото: Вильям Девлеткильдеев





Подтверждения из официальных источников о том, что в Омске во время грозы наблюдался торнадо, нет. Будем надеяться, что это лишь игра теней. Иначе слишком уж большие климатические подвижки произошли в нашем регионе. Не хотелось бы неожиданно оказаться где-нибудь в Оклахоме в коридоре торнадо.