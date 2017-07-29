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Очевидцы сообщают о большом торнадо в Омске во время ночной грозы

30 июля 2017, 01:05
Ветер налетел внезапно.

Буквально около часа назад в редакцию ИА «Город55» стали поступать сообщения о внезапно начавшейся в Омске грозе с многочисленными молниями и сильным порывистым ветром.

Наибольшее число всполохов наблюдалось на западе, северо-западе. Грома не было, но небо озарялось множеством молний. Сразу подул порывистый ветер, затем пошел дождь.

На странице vk.com/news_gorod55 очевидцы разместили фотографии грозового неба. Один из горожан видел воронку торнадо прямо напротив своей лоджии.

Фото: Вильям Девлеткильдеев


Подтверждения из официальных источников о том, что в Омске во время грозы наблюдался торнадо, нет. Будем надеяться, что это лишь игра теней. Иначе слишком уж большие климатические подвижки произошли в нашем регионе. Не хотелось бы неожиданно оказаться где-нибудь в Оклахоме в коридоре торнадо.

Ранее, напомним, в связи с резким изменением погоды в России, на центральном телевидении заговорили о применении западными странами климатического оружия. Если учесть, что в США не один десяток лет изучают торнадо, то вполне может быть, что дыма без огня не бывает.

Источник: ИА «Город55»

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