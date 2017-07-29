Мотоциклист на скорости протаранил автомобиль у Ленинградского моста

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Центральном округе Омска поступила в дежурную часть полиции сегодня, 29 июля, около 4 часов утра.
Предварительно установлено, что 42-летний водитель мотоцикла Honda, двигаясь по улице Иртышская набережная в сторону Ленинградского моста, не выдержал дистанцию и врезался в а/м KIA Rio, который двигался впереди него. За рулем автомобиля находился мужчина 1966 г.р.
Итог аварии: водитель мотоцикла доставлен в больницу. Пассажир двухколесного средства передвижения, мужчина 1990 г.р., осмотрен медиками, госпитализации не потребовалось. Ведется проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Источник: ИА «Город55»