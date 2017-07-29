Мотоциклист на скорости протаранил автомобиль у Ленинградского моста

Предварительно установлено, что 42-летний водитель мотоцикла Honda, двигаясь по улице Иртышская набережная в сторону Ленинградского моста, не выдержал дистанцию и врезался в а/м KIA Rio, который двигался впереди него. За рулем автомобиля находился мужчина 1966 г.р.