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Две девушки получили переломы ног и шеи во время группового секса

29 июля 2017, 12:57
Случайное падение.

Необычное происшествие случилось в немецком городке Bad Breisig. Две девушки и мужчина занимались групповым сексом. В какой-то момент они решили переместиться на балкон, что в дальнейшем привело к падений с высоты третьего этажа.

Подробности сообщает издание «The Sun». В больницу города были доставлены две голые девушки. У одной были диагностированы переломы нижних конечностей, вторая получила перелом шейных позвонков. Мужчина, к слову, не пострадал.

Как всё было: когда троица переместилась на балкон, они увлеченно продолжили заниматься своей интимной жизнью. При достижении оргазма, одна из девушек потеряла контроль и перевалилась через перила балкона вниз, упав с высоты третьего этажа. Как раз она и получила переломы нижних конечностей.

Вторая девушка (тоже голая) с криками побежала вниз спасать подругу, но поскользнулась босыми ногами на лестнице и получила переломы руки и шейных позвонков.

Мужчина, как уже сообщалось выше, не пострадал и вызвал медиков. Позже он же сообщил полиции, что девушка во время оргазма прислонилась к перилам балкона и не смогла удержать равновесия.


Местные газеты иронично заметили, что в следующий раз троице не мешало бы заняться более безопасным делом. Например, почитать книги вслух.

В полиции заявили, что обвинений в связи с инцидентом никому выдвигать не будут. Это был несчастный случай. Имена и возраст пострадавших не называют, так как «они были очень смущены», - добавили правоохранители в ходе общения с прессой.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Здоровье#Отдых#Общество
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