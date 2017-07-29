Две девушки получили переломы ног и шеи во время группового секса

Как всё было: когда троица переместилась на балкон, они увлеченно продолжили заниматься своей интимной жизнью. При достижении оргазма, одна из девушек потеряла контроль и перевалилась через перила балкона вниз, упав с высоты третьего этажа. Как раз она и получила переломы нижних конечностей.