Внедорожник, слетев в кювет, повис на светофоре в Омске

Фотографии с места ДТП на пересечении улиц 20 лет РККА и Богдана Хмельницкого появляются в социальных сетях. Об этой аварии сообщают очевидцы.
«На пересечении улиц 20 лет РККА и Б. Хмельницкого внедорожник передом провалился в кювет», - пишут омичи в паблике REGIK55.
В комментариях горожане предполагают, что владельцу автомобиля придется «восстанавливать ходовку» и шутят: «не местный – дорог не знает», «наверное, хотел срезать».
На фотографиях, действительно, видно, что автомобиль серьезно уткнулся в кювет передним бампером, кроме этого, выворочено переднее колесо. Задняя часть транспортного средства почти повисла на светофоре. Предварительно, о пострадавших не сообщается.