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Внедорожник, слетев в кювет, повис на светофоре в Омске

28 июля 2017, 16:55
Сообщение очевидцев.

Фотографии с места ДТП на пересечении улиц 20 лет РККА и Богдана Хмельницкого появляются в социальных сетях. Об этой аварии сообщают очевидцы.

«На пересечении улиц 20 лет РККА и Б. Хмельницкого внедорожник передом провалился в кювет», - пишут омичи в паблике REGIK55.



В комментариях горожане предполагают, что владельцу автомобиля придется «восстанавливать ходовку» и шутят: «не местный – дорог не знает», «наверное, хотел срезать».

На фотографиях, действительно, видно, что автомобиль серьезно уткнулся в кювет передним бампером, кроме этого, выворочено переднее колесо. Задняя часть транспортного средства почти повисла на светофоре. Предварительно, о пострадавших не сообщается.



Фото: Аварийный Омск, REGIK55
Источник: ИА «Город55»

#Новости#ДТП#Авто#Происшествия#Город
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