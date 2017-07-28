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В Омске разбились Тойота и Ниссан, двоих увезла скорая

28 июля 2017, 14:09
Авария на пересечении Потанина и Пушкина.

О двух пострадавших в ДТП на Маркса стало известно сегодня, 28 июля. Их на скорой увезли в больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают над установлением причин и обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия.

По официальной информации, которую предоставила пресс-служба регионального Управления ГИБДД УМВД России, авария произошла сегодня в 11 часов, в месте пересечения улиц Потанина и Пушкина.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla, молодой человек 1993 года рождения, двигаясь по улице Потанина со стороны улицы Карла Маркса на пересечении с улицей Пушкина, не предоставив преимущества, столкнулся с автомобилем Nissan Murano, которым управлял мужчина 1963 года рождения.

В итоге: пассажиры Toyota Corolla – женщина и ребенок 1983 и 2007 годов рождения соответственно доставлены в городское мед учреждение.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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