В Омске разбились Тойота и Ниссан, двоих увезла скорая

О двух пострадавших в ДТП на Маркса стало известно сегодня, 28 июля. Их на скорой увезли в больницу.
В настоящее время сотрудники ГИБДД работают над установлением причин и обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия.
По официальной информации, которую предоставила пресс-служба регионального Управления ГИБДД УМВД России, авария произошла сегодня в 11 часов, в месте пересечения улиц Потанина и Пушкина.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla, молодой человек 1993 года рождения, двигаясь по улице Потанина со стороны улицы Карла Маркса на пересечении с улицей Пушкина, не предоставив преимущества, столкнулся с автомобилем Nissan Murano, которым управлял мужчина 1963 года рождения.
В итоге: пассажиры Toyota Corolla – женщина и ребенок 1983 и 2007 годов рождения соответственно доставлены в городское мед учреждение.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"