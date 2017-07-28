В Омске разбились Тойота и Ниссан, двоих увезла скорая

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla, молодой человек 1993 года рождения, двигаясь по улице Потанина со стороны улицы Карла Маркса на пересечении с улицей Пушкина, не предоставив преимущества, столкнулся с автомобилем Nissan Murano, которым управлял мужчина 1963 года рождения.