Трое парней устроили погоню за омичом с 6 млн рублей



Но оторваться от преследователей не удалось. Они дважды врезались в машину потерпевшего, от чего он в итоге потерял управление и въехал в мусорный бак. Обвиняемые при помощи предмета, похожего на пистолет, разбили окно автомобиля и похитили пакет с 6-ю миллионами рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.