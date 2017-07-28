Трое парней устроили погоню за омичом с 6 млн рублей

Первомайский районный суд города Омска зачитал обвинительный приговор по уголовному делу Георгия Ф. и Александра К., которые признаны виновными в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, в особо крупном размере).
Преступление произошло 1 декабря 2016 года. Злоумышленники выяснили, где проживает потерпевший, который занял 6 миллионов рублей на покупку квартиры, и подкараулили его у подъезда. Преступники устроили погоню за мужчиной, который пытался скрыться от них на своем автомобиле.
Но оторваться от преследователей не удалось. Они дважды врезались в машину потерпевшего, от чего он в итоге потерял управление и въехал в мусорный бак. Обвиняемые при помощи предмета, похожего на пистолет, разбили окно автомобиля и похитили пакет с 6-ю миллионами рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судья приговорил молодых людей к 8 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Также осужденных обязали выплатить всю сумму причиненного ущерба.
Кроме того сообщается, что был и третий участник преступления. В отношении него ведется отдельное уголовное дело в связи с нахождением в федеральном розыске.
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Источник: ИА «Город55»