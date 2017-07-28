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Тело мужчины в мокасинах и джинсах вынесло на берег Иртыша в Омске

28 июля 2017, 17:16
Личность не установлена.

Два дня назад, 26 июля, около 22.30 в Иртыше, в районе дома №1/1 по улице Кемеровская горожане обнаружили труп мужчины, который волнами прибило к берегу.


При осмотре никаких документов при мужчине не оказалось, поэтому на данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление личности потерпевшего, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.


На вид мужчине 30-35 лет, был одет в светло-коричневые джинсы, синюю футболку, коричневые мокасины и синюю олимпийку.


Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией, оказать помощь в установлении личности мужчины, позвонить по телефонам 79-21-93, 79-35-02 или 02.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

#Новости#Происшествия#Город
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