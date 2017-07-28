Тело мужчины в мокасинах и джинсах вынесло на берег Иртыша в Омске

Два дня назад, 26 июля, около 22.30 в Иртыше, в районе дома №1/1 по улице Кемеровская горожане обнаружили труп мужчины, который волнами прибило к берегу.
При осмотре никаких документов при мужчине не оказалось, поэтому на данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление личности потерпевшего, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.
На вид мужчине 30-35 лет, был одет в светло-коричневые джинсы, синюю футболку, коричневые мокасины и синюю олимпийку.
Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией, оказать помощь в установлении личности мужчины, позвонить по телефонам 79-21-93, 79-35-02 или 02.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"