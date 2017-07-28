Синоптики рассказали, когда в Омске прекратятся дожди

Отмечается, что на территории региона с прохождением циклона наблюдались очень сильные дожди, количество осадков превысило 100 мм. В выходные ожидается медленное смещение циклона на северо-восток, тем не менее, свое влияние он сохранит. Теплая погода без осадков ожидается с понедельника. К концу следующей рабочей недели возможен кратковременный дождь с грозой.