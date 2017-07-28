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Синоптики рассказали, когда в Омске прекратятся дожди

28 июля 2017, 16:22
Прогноз погоды.

До конца нынешней недели омичей ждут очень сильные дожди, которые прекратятся на следующей неделе, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Отмечается, что на территории региона с прохождением циклона наблюдались очень сильные дожди, количество осадков превысило 100 мм. В выходные ожидается медленное смещение циклона на северо-восток, тем не менее, свое влияние он сохранит. Теплая погода без осадков ожидается с понедельника. К концу следующей рабочей недели возможен кратковременный дождь с грозой.

В субботу, 29 июля, ночная температура составит +10…+15 градусов, днем потеплеет до +23…+28. Местами возможны дожди с грозами, порывы ветра в отдельных районах могут достигать 21 м/с.

В воскресенье, 30 июля, ночью ожидается +13…+18 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27. Местами прогнозируются дожди с грозами и порывы ветра до 21 м/с.

В понедельник, 31 июля, существенных изменений погодных условий не ожидается.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Погода#Город
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