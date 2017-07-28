Регион потерял 6000 омичей за год

Более 70 процентов из общего количества проживают в городских населенных пунктах – это 1431,5 тысяч человек. К данным населенным пунктам относятся 6 городов: Омск, Называевск, Тюкалинск, Тара, Калачинск и Исилькуль и 1 дачный поселок. Кстати, не смотря на это Омск остался в числе городов-миллионников (занимает 8-е место). К началу 2017 года в городе проживали 60% от всей численности области, и за год Омск прирос еще 300 горожанами. Из городских округов самым многочисленным является Центральный, здесь проживают 276 тысяч человек, меньше всего омичей живут в Октябрьском округе – 172 тысячи человек.



В аулах, поселках, селах, деревнях (их общее количество 1477) проживали на 1.01.2017 чуть больше 540 тысяч человек. В городских и сельских районных центрах – почти 800 тысяч человек, или 40 процентов от населения региона. Самым многочисленным считается омский муниципальный район (100,7 тысяч человек), наименьшее количество человек живет в Большеуковском районе – 7,4 тысячи человек. В семи районах проживают от 10 до 15 тысяч человек, в пяти – от 15 до 20 тысяч человек, в 13 районах – от 20 до 30 тысяч человек.