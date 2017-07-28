Полковник омского управления МВД задержан сотрудниками ФСБ

Вот что сообщили ИА «Город55» в Следственном комитете РФ по Омской области: «Действительно нам вчера поступили материалы проверки из управления ФСБ РФ по Омской области, по факту задержания заместителя начальника следственного управления УВД Омской области полковника Владимира Яркова. Сейчас проводится проверка по данному факту в порядке статьи 144 УПК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».