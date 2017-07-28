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Полковник омского управления МВД задержан сотрудниками ФСБ

28 июля 2017, 15:44
Проверка материалов.

Сегодня стало известно, что региональные следственные органы проводят проверку по факту незаконного лова рыбы действующим сотрудником омской полиции. Об этом сообщает сайт «Вомске.ru». У полицейского якобы изъяли 130 стерлядок и осетров.

Вот что сообщили ИА «Город55» в Следственном комитете РФ по Омской области: «Действительно нам вчера поступили материалы проверки из управления ФСБ РФ по Омской области, по факту задержания заместителя начальника следственного управления УВД Омской области полковника Владимира Яркова. Сейчас проводится проверка по данному факту в порядке статьи 144 УПК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

Как добавили в Следственном комитете, в настоящее время полицейский не задержан, дело еще не возбуждено. Как только будет принято процессуальное решение, информация появиться на официальном сайте СК РФ по Омской области.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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