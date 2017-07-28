Первый в Сибири 4G-кинотеатр открылся в центре Омска

Уникальное место отдыха.
Мобильный оператор Tele2 организовал работу первого в Сибири летнего 4G-кинотеатра на улице Интернациональной, у ТЦ «Омский». До конца августа омичам предоставляется возможность посетить 4G-кинотеатр и с помощью высокоскоростного интернета посмотреть совершенно бесплатно популярные фильмы в HD-качестве.
Официально 4G-кинотеатр начал работать в пятницу, 28 июля. Каждую неделю с четверга по воскресенье горожане могут бесплатно посмотреть свои любимые кинокартины, а также убедиться в качестве 4G-интернета от Tele2.
Первый сеанс начинается в 15 часов. Афиша кинотеатра включает произведения разных жанров: мультфильмы, комедии, боевики, ужасы, мелодрамы и исторические фильмы, такие как, например, «Маленький принц», «Миллионер из трущоб», «Хатико» и другие.
Специальная крытая зона 4G-кинотеатра оборудована большим киноэкраном и удобными пуфами. Чтобы стать зрителем 4G-кинотеатра, сначала необходимо ознакомиться с шорт-листом кинолент, который для Tele2 специально разработал онлайн-кинотеатр ivi (расписание сеансов уже доступны на сайте
Также оператор предлагает гостям фестиваля побывать в роли кинозвезд и сфотографироваться в специальной фотозоне, а для своих абонентов Tele2 приготовил сюрприз в виде бесплатного попкорна. Если вы еще не в рядах Tele2, то подключиться можно прямо в кинотеатре.
4G-кинотеатр Tele2 будет работать на площадке у ТЦ «Омский» почти целый месяц, финальные сеансы состоятся 28 августа.
Максим Соловьев, коммерческий директор филиала Tele2 в Омской области:
«В ближайшие два месяца к проекту «4G-кинотеатры» подключатся свыше 50 городов из тех регионов, где Tele2 предоставляет услуги 4G-интернета. Мы уверены в качестве нашего мобильного интернета и хотим продемонстрировать нашим абонентом, что с 4G Tele2 можно не только «серфить» в интернете и выкладывать фото в Instagram, но и совершенно комфортно смотреть фильмы в самом высоком качестве. Партнер нашего проекта - онлайн-кинотеатром Ivi – все фильмы будут транслироваться через интернет Tele2 с этого популярного ресурса. Естественно, без рекламы».
*ООО «Т2Мобайл», Лицензия №133455 от 16 июня 2015 г. на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.
Источник: ИА «Город55»
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