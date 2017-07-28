Первый в Сибири 4G-кинотеатр открылся в центре Омска

Максим Соловьев, коммерческий директор филиала Tele2 в Омской области:

«В ближайшие два месяца к проекту «4G-кинотеатры» подключатся свыше 50 городов из тех регионов, где Tele2 предоставляет услуги 4G-интернета. Мы уверены в качестве нашего мобильного интернета и хотим продемонстрировать нашим абонентом, что с 4G Tele2 можно не только «серфить» в интернете и выкладывать фото в Instagram, но и совершенно комфортно смотреть фильмы в самом высоком качестве. Партнер нашего проекта - онлайн-кинотеатром Ivi – все фильмы будут транслироваться через интернет Tele2 с этого популярного ресурса. Естественно, без рекламы».