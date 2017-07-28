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Омич с топором вломился в дом пенсионерки, женщина сбежала через окно

28 июля 2017, 09:53
Злоумышленник догнал ее в палисаднике.

В дежурные части УМВД России по Омской области за минувшие сутки поступило 1038 сообщений и заявлений о происшествиях и преступлениях, по результатам проверок было возбуждено 66 уголовных дел, по горячим следам раскрыто 40 преступлений.

В Советском, Кировском и Октябрьском районах города Омска, а также в Колосовском районе зарегистрированы 4 тяжких преступления, связанные с открытым хищением имущества, а именно сотовых телефонов.

Так, в Колосовском районе злоумышленник поздно ночью, разбив топором дверь, вломился в дом 75-летней односельчанки. Женщина успела выскочить в окно, а также позвонить родственникам, которые сообщили о происшествии в полицию. Подозреваемый, мужчина 1984 г.р., который ранее был судим за имущественные преступления, нашел женщину в палисаднике и отнял у нее сотовый телефон.

Единственной приметой, которую потерпевшая смогла назвать – высокий рост подозреваемого. Позже сотрудники полиции задержали злоумышленника в собственном доме, где был обнаружен похищенный телефон. По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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