Омич с топором вломился в дом пенсионерки, женщина сбежала через окно

В дежурные части УМВД России по Омской области за минувшие сутки поступило 1038 сообщений и заявлений о происшествиях и преступлениях, по результатам проверок было возбуждено 66 уголовных дел, по горячим следам раскрыто 40 преступлений.
В Советском, Кировском и Октябрьском районах города Омска, а также в Колосовском районе зарегистрированы 4 тяжких преступления, связанные с открытым хищением имущества, а именно сотовых телефонов.
Так, в Колосовском районе злоумышленник поздно ночью, разбив топором дверь, вломился в дом 75-летней односельчанки. Женщина успела выскочить в окно, а также позвонить родственникам, которые сообщили о происшествии в полицию. Подозреваемый, мужчина 1984 г.р., который ранее был судим за имущественные преступления, нашел женщину в палисаднике и отнял у нее сотовый телефон.
Единственной приметой, которую потерпевшая смогла назвать – высокий рост подозреваемого. Позже сотрудники полиции задержали злоумышленника в собственном доме, где был обнаружен похищенный телефон. По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело.
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Источник: ИА «Город55»