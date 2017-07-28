Омич с топором вломился в дом пенсионерки, женщина сбежала через окно

Так, в Колосовском районе злоумышленник поздно ночью, разбив топором дверь, вломился в дом 75-летней односельчанки. Женщина успела выскочить в окно, а также позвонить родственникам, которые сообщили о происшествии в полицию. Подозреваемый, мужчина 1984 г.р., который ранее был судим за имущественные преступления, нашел женщину в палисаднике и отнял у нее сотовый телефон.