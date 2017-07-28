Из-за Дня Омича в городе ограничат движение всех видов транспорта

В субботу, 29 июля, в Советском округе Омска из-за празднования Дня Омича будет ограничено движение всех видов транспорта.
С 10:30 до 23:00 по улице Старозагородная Роща на участке от дома №10 до реки Иртыш будет перекрыто движение, сообщает пресс-служба администрации Омска.
Ограничение движения транспорта связано с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Омича. Для информирования участников движения о внесенных изменениях будут установлены информационные щиты и временные дорожные знаки.
Специалисты советуют водителям проявить внимательность и к временным неудобствам отнестись с пониманием.
Источник: ИА «Город55»