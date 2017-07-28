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Из горящего дома в Омске эвакуированы 19 жителей, один мужчина погиб

28 июля 2017, 11:34
Трагический случай.

Омские следователи начали процессуальную проверку по факту смерти 64-летнего мужчины при пожаре жилого дома на улице Челюскинцев.

Страшная трагедия, которая унесла жизнь пенсионера, случилась накануне вечером около 23 часов. Из горящего дома были эвакуированы 19 жильцов, а хозяин квартиры, где и произошло возгорание, не смог выбраться из задымленного и объятого пламенем жилья. По факту смерти омича следственным управлением омской области назначена процессуальная проверка (статья 144 УПК России), сообщает пресс-служба регионального следкома.

Предварительной причиной пожара в многоквартирном доме в Центральном округе называется неисправность электроплитки. В данный момент на месте происшествия работают следователи, и после результатов пожаро-технической экспертизы будет принято процессуальное решение.

Фото: omsk.sledcom.ru

Источник: ИА "Город55"

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