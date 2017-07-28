Из горящего дома в Омске эвакуированы 19 жителей, один мужчина погиб

Страшная трагедия, которая унесла жизнь пенсионера, случилась накануне вечером около 23 часов. Из горящего дома были эвакуированы 19 жильцов, а хозяин квартиры, где и произошло возгорание, не смог выбраться из задымленного и объятого пламенем жилья. По факту смерти омича следственным управлением омской области назначена процессуальная проверка (статья 144 УПК России), сообщает пресс-служба регионального следкома.