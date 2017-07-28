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Горожанам обещают сюрприз, если они не придут на выборы в Омске

28 июля 2017, 13:07
Возможно все.

Руководитель омского регионального отделения «Единой России», Юрий Тетянников в интервью 12 каналу высказал свои опасения относительно предстоящих выборов в Городской совет.

По словам Тетянникова, в случае низкой явки вероятны любые неожиданности.

- Если опять у нас будет явка невысокая, любые сюрпризы возможны. Тогда может попасть в органы управления и тот, кто просто провёл хорошую работу своего избирательного штаба, это не самый лучший для нас выход, - сказал Тетянников.

Напомним, выборы в Горсовет пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года.


Источник: ИА "Город55"

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