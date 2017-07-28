Горожанам обещают сюрприз, если они не придут на выборы в Омске

Руководитель омского регионального отделения «Единой России», Юрий Тетянников в интервью
По словам Тетянникова, в случае низкой явки вероятны любые неожиданности.
- Если опять у нас будет явка невысокая, любые сюрпризы возможны. Тогда может попасть в органы управления и тот, кто просто провёл хорошую работу своего избирательного штаба, это не самый лучший для нас выход, - сказал Тетянников.
Напомним, выборы в Горсовет пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года.
Источник: ИА "Город55"