Эксперты назвали знаком доверия Парфенчикову приезд Путина в Карелию

Президент России Владимир Путин посетил Карелию и встретился с врио главы республики Артуром Парфенчиковым. Глава департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова убеждена в символичности этой встречи, очевидно, что президент страны доверяет руководителю Карелии.
Такое назначение определено рамками кадровой ротации, диктующей намерения властей федерального уровня повысить процент эффективности управления субъектами РФ. Парфенчиков первый раз заступил на подобную должность, но уже оценивается как серьезный руководитель. Ранее Парфенчиков провел модернизацию действующей системы службы судебных приставов. Были установлены серьезные показатели по сборам штрафов и оптимизирована система оповещения граждан о задолженности. Об этом Екатерина Соколова рассказала корреспондентам газеты «
Соколова считает, что назначить Артура Парфенчикова руководителем Карелии – значит отдать бразды правления сильному и целеустремленному человеку, способному вывести республику на новый уровень в развитии. Он уже осуществил множество поставленных задач, таких как обновление ремонтных контрактов, усиление контроля сроков сдачи, отслеживание исполнения гарантий и задач относительно передачи контракта другому исполнителю. Значимым фактом выступает то, что он родился и вырос в республике, поскольку это говорит о хорошей осведомленности в вопросах местной специфики. Вместе с тем, его карьерный путь – от помощника прокурора района до главы ФССП РФ также заслуживает уважения.
Соколова уверена в новаторских способностях Парфенчикова. Он является лидером, реформы которого станут драйвером развития системы регионального управления. Как пример, его антикоррупционная политика является эффективной и рабочей моделью, действие которой можно отследить по проценту участия в крупных делах в этой сфере.
Источник: ИА «Город55»