Эксперты назвали знаком доверия Парфенчикову приезд Путина в Карелию



Соколова считает, что назначить Артура Парфенчикова руководителем Карелии – значит отдать бразды правления сильному и целеустремленному человеку, способному вывести республику на новый уровень в развитии. Он уже осуществил множество поставленных задач, таких как обновление ремонтных контрактов, усиление контроля сроков сдачи, отслеживание исполнения гарантий и задач относительно передачи контракта другому исполнителю. Значимым фактом выступает то, что он родился и вырос в республике, поскольку это говорит о хорошей осведомленности в вопросах местной специфики. Вместе с тем, его карьерный путь – от помощника прокурора района до главы ФССП РФ также заслуживает уважения.