Черная туча над Омском, горожанам трудно дышать

В омских пабликах в очередной раз появилась информация о химическом запахе газа, замеченном в разных районах города. Очевидцы отмечают, что он напоминает жженую резину со смесью бензина и мазута.
По словам горожан, от едкого запаха першит в горле, душит кашель, возникают трудности с дыханием и появляются головные боли. Один из очевидцев сфотографировал предполагаемую «виновницу» химического запаха.
В комментариях омичи пожаловались, что страдают не только жители района Нефтяников, но и Левого берега. Многие беспокоятся за собственное самочувствие, за здоровье детей и близких.
Редакции ИА "Город55" ситуацию прокомментировал Тектов Сергей Николаевич, начальник отдела экологического надзора в Управлении Росприроднадзора по Омской области:
«Да, действительно, вчера поступали телефонные звонки. Мы обратились в Центр мониторинга окружающей среды о предоставлении информации о превышении предельной допустимой концентрации загрязняющих веществ. На двух постах в городке Нефтяников – по улице Нефтезаводской и пересечении Королева с Заозерной – нарушений не зарегистрировано. Пробы брали в 7 утра и 13 часов, как раз в тот промежуток времени, когда к нам поступали звонки. Было обнаружено превышение по формальдегиду на улице 6-я Шинная. Вчера как раз работали инспекторы на заводе ООО «Техуглерод». Что касается головных болей омичей, то мы советуем обратиться в Управление Роспотребнадзора, чтобы они выявили взаимосвязь между пробами воздуха в районе, где запах ощущается, и самочувствием людей и смогли дать оценку, насколько это вредно для здоровья человека. Ведь оценка запаха – это субъективное понятие. Кому-то пахнет, а кому-то нет».
Так же было отмечено, что на основании многих обращений, как телефонных, так и письменных, было отправлено на согласование распоряжение о проведении внеплановых проверок крупных предприятий северо-западного промышленного узла. Внеплановые проверки уже проводятся, их продолжительность составит 20 рабочих дней.
Источник: ИА «Город55»