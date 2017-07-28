Черная туча над Омском, горожанам трудно дышать



«Да, действительно, вчера поступали телефонные звонки. Мы обратились в Центр мониторинга окружающей среды о предоставлении информации о превышении предельной допустимой концентрации загрязняющих веществ. На двух постах в городке Нефтяников – по улице Нефтезаводской и пересечении Королева с Заозерной – нарушений не зарегистрировано. Пробы брали в 7 утра и 13 часов, как раз в тот промежуток времени, когда к нам поступали звонки. Было обнаружено превышение по формальдегиду на улице 6-я Шинная. Вчера как раз работали инспекторы на заводе ООО «Техуглерод». Что касается головных болей омичей, то мы советуем обратиться в Управление Роспотребнадзора, чтобы они выявили взаимосвязь между пробами воздуха в районе, где запах ощущается, и самочувствием людей и смогли дать оценку, насколько это вредно для здоровья человека. Ведь оценка запаха – это субъективное понятие. Кому-то пахнет, а кому-то нет».