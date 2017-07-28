Банк Акцепт возобновляет акцию по потребительским кредитам

С 24 июля возобновляется акция по кредитам для зарплатных клиентов и пенсионеров, получающих пенсию на карту банка Акцепт.



Получить кредит «Партнерам!» по акции* теперь могут не только сотрудники организаций с действующим зарплатным проектом банка, но и клиенты, самостоятельно принявшие решение получать зарплату на карту банка. Доступна сумма кредита до 300 тыс. рублей со ставкой 13,5 – 16% годовых.