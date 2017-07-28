Банк Акцепт возобновляет акцию по потребительским кредитам

С 24 июля возобновляется акция по кредитам для зарплатных клиентов и пенсионеров, получающих пенсию на карту банка Акцепт.
Получить кредит «Партнерам!» по акции* теперь могут не только сотрудники организаций с действующим зарплатным проектом банка, но и клиенты, самостоятельно принявшие решение получать зарплату на карту банка. Доступна сумма кредита до 300 тыс. рублей со ставкой 13,5 – 16% годовых.
Также акцией могут воспользоваться пенсионеры, получающие пенсию на счет в Банке Акцепт, по ставке 16% годовых.
Кредиты выдаются без залога и поручителей на срок кредита от 1 до 5 лет.
Акция доступна для клиентов, у которых зачисления зарплаты или пенсии на карту банка производились в течение последних 30 дней.
* Период проведения акции: с 24.07.2017 до 31.10.2017 года.
**Полная стоимость кредита зависит от срока и суммы. Полную информацию о наличии дополнительных условий, а также о сумме и сроках кредита можно получить на официальном сайте
Источник: ИА «Город55»