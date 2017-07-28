Авангард провалил первый матч под руководством Скабелки

В первом игровом отрезке заброшенных шайб зрители не увидели. «Ястребы» завладели преимуществом во втором игровом отрезке, тем не менее, счет открыли «витязи». На 24-й минуте Костина пробил Макеев. Ближе к концу периода Сундстрем реализовал численный перевес «ястребов», но за минуту до сирены Семин вновь вывел подмосковных хоккеистов вперед. В заключительном игровом отрезке «Авангард» пропустил еще один раз, матч закончился победой «Витязя» со счетом 1:3, сообщает пресс-служба омского клуба.