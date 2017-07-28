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Авангард провалил первый матч под руководством Скабелки

28 июля 2017, 10:29
Поражение от «Витязя».

Накануне в немецком городе Фюссен «Авангард» в первом матче межсезонья встречался с подмосковным «Витязем». Дебютный матч под руководством Андрея Скабелки для «ястребов» оказался не самым удачным.

В первом игровом отрезке заброшенных шайб зрители не увидели. «Ястребы» завладели преимуществом во втором игровом отрезке, тем не менее, счет открыли «витязи». На 24-й минуте Костина пробил Макеев. Ближе к концу периода Сундстрем реализовал численный перевес «ястребов», но за минуту до сирены Семин вновь вывел подмосковных хоккеистов вперед. В заключительном игровом отрезке «Авангард» пропустил еще один раз, матч закончился победой «Витязя» со счетом 1:3, сообщает пресс-служба омского клуба.


Наставник «ястребов» Андрей Скабелка отметил, что поражение стало хорошей пищей для размышления. Специалист обратил внимание на тот факт, что у команды по ходу матча не все получалось, тем не менее, были моменты, которые главному тренеру понравились.

Следующий матч «Авангард» проведет со сборной Италии 29 июля. Андрей Скабелка отметил, что в грядущем матче не примут участие хоккеисты сразу двух троек, вместо них на лед выйдут игроки, которые не приняли участия во встрече с «Витязем».


Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»

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