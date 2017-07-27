Жителям Омска продают морковь с глистами



На соответствие нормативам санитарно-химических требований к плодовоовощной продукции провели анализ 490 проб овощей. В результате комплекса проверок на 28 объектах обнаружили нарушения, связанные с ненадлежащим хранением или продажей просроченных продуктов. Овощи находились на складах без сопроводительных документов и маркировочных ярлыков, по которым возможно установить безопасность и происхождение товара.