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Жителям Омска продают морковь с глистами

27 июля 2017, 19:38
Проверка Роспотребнадзора.

Во время проведения очередных и внеплановых проверок на предприятиях города в моркови урожая прошлого года были обнаружены яйца гельминтов.


На соответствие нормативам санитарно-химических требований к плодовоовощной продукции провели анализ 490 проб овощей. В результате комплекса проверок на 28 объектах обнаружили нарушения, связанные с ненадлежащим хранением или продажей просроченных продуктов. Овощи находились на складах без сопроводительных документов и маркировочных ярлыков, по которым возможно установить безопасность и происхождение товара.


К административной ответственности за выявленные нарушения привлекли 2 юридических лиц, 12 предпринимателей, 6 должностных лиц и 4 гражданина, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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