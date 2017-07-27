Женщина погибла при попытке сбежать из полицейского участка в Омске

Омичку 1985 года рождения, жительницу Советского округа, задержали по подозрению в «Потреблении (распитии) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потреблении наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах», и ночью 23 июля для составления протокола доставили в отделение полиции. В это же время в отдел доставили и мужчину 1997 года рождения, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.