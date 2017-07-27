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Женщина погибла при попытке сбежать из полицейского участка в Омске

27 июля 2017, 14:43
Смертельный прыжок.

В областном Управлении МВД России назначена служебная проверка по факту падения из окна отделения полиции женщины, которая ранее была задержана сотрудниками правоохранительных органов и доставлена в полицию для подтверждения личности.

Омичку 1985 года рождения, жительницу Советского округа, задержали по подозрению в «Потреблении (распитии) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потреблении наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах», и ночью 23 июля для составления протокола доставили в отделение полиции. В это же время в отдел доставили и мужчину 1997 года рождения, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Пока неизвестно, как задержанные мужчина и женщина остались одни. Оказавшись без присмотра сотрудника полиции, фигуранты через фойе административного здания поднялись на третий этаж и выпрыгнули в окно. Женщина при падении получила телесные повреждения, которые не позволили ей продолжить побег, мужчине же удалось скрыться. Местонахождение беглеца устанавливается.

Найденную на земле травмированную женщину госпитализировали в медицинское учреждение. По данным пресс-службы регионального следкома, на следующий день омичка скончалась.

Помимо служебной проверки областного Управления МВД, процессуальную проверку организовал и следственный комитет, в ходе которой следователям предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося, а так же принять соответствующее процессуальное решение.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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