У семьи омского депутата забрали часть имущества



Депутат не пожелал раскрыть источник финансовых вливаний в бюджет семьи, на которые покупалась недвижимость. Ссылаясь на результаты проверки, прокуратура города обратилась в Кировский суд с исковым заявлением обратить имущество Сметаниных, приобретенное на неподтвержденные доходы, в пользу Российской Федерации.