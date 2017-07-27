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У семьи омского депутата забрали часть имущества

27 июля 2017, 20:54
Прокурорская проверка.

Депутат Омского городского Совета Евгений Сметанин совместно с женой приобрели в собственность земельный участок, жилые дома и нежилое помещение на сумму, существенно превышающую их совокупный доход за предыдущие три года.


Депутат не пожелал раскрыть источник финансовых вливаний в бюджет семьи, на которые покупалась недвижимость. Ссылаясь на результаты проверки, прокуратура города обратилась в Кировский суд с исковым заявлением обратить имущество Сметаниных, приобретенное на неподтвержденные доходы, в пользу Российской Федерации.


Суд принял решение удовлетворить часть требований прокуратуры, передав половину доли супруги депутата на нежилое помещение в пользу дохода Российской Федерации, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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