У семьи омского депутата забрали часть имущества

Депутат Омского городского Совета Евгений Сметанин совместно с женой приобрели в собственность земельный участок, жилые дома и нежилое помещение на сумму, существенно превышающую их совокупный доход за предыдущие три года.
Депутат не пожелал раскрыть источник финансовых вливаний в бюджет семьи, на которые покупалась недвижимость. Ссылаясь на результаты проверки, прокуратура города обратилась в Кировский суд с исковым заявлением обратить имущество Сметаниных, приобретенное на неподтвержденные доходы, в пользу Российской Федерации.
Суд принял решение удовлетворить часть требований прокуратуры, передав половину доли супруги депутата на нежилое помещение в пользу дохода Российской Федерации, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.
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Источник: ИА «Город55»